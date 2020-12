Difesa: Serbia-Italia, ministro Guerini in visita a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guerini ha dichiarato: “Presidente, Le porto i saluti e i ringraziamenti dell’Italia e del Governo italiano per il supporto ricevuto dal popolo serbo durante l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, Vi siamo altrettanto vicini in questo difficile momento. I rapporti bilaterali tra l’Italia e la Serbia hanno un’alta valenza strategica. La stabilità e la prosperità della regione balcanica hanno una grandissima importanza non solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa. In tal senso apprezziamo il ruolo costruttivo della Serbia a sostegno della cooperazione regionale e l’impegno con cui Belgrado sta affrontando il dialogo con Pristina accompagnato dalla UE. Posso confermare la piena disponibilità dell’Italia a sostenere tale dialogo e confermo il nostro impegno in Kfor, la cui funzione di garante imparziale è per noi uno dei pilastri fondamentali della sicurezza regionale” ha dichiarato Guerini, che ha continuato: “Confermo il pieno sostegno dell’Italia al processo d’integrazione della Serbia all’interno dell'Ue. Il futuro della Serbia è in Europa e Belgrado può contare sul nostro convinto sostegno”. (segue) (Com)