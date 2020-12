Albania-Kosovo: presidente ad interim Osmani da oggi in visita a Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, ha avviato oggi una visita di tre giorni in Albania con vari incontri in programma. Nella giornata odierna Osmani ha in programma una visita al memoriale di Giorgio Castriota Skanderbeg nella città di Lezha; mentre nel pomeriggio sarà ricevuta a Tirana dal presidente Ilir Meta con il quale terrà una conferenza stampa congiunta. Il giorno successivo Osmani, che è anche presidente del Parlamento di Pristina, incontrerà l'omologo del legislativo albanese Gramoz Ruci. In seguito la presidente kosovara pronuncerà un discorso nel Parlamento di Tirana; mentre nel pomeriggio avrà un colloquio bilaterale con il premier albanese Edi Rama. L'ultima giornata, venerdì 18 dicembre, sarà dedicata agli incontri con il leader dell'opposizione Lulzim Basha, con il sindaco di Tirana Erion Veliaj e con l'ex presidente albanese Sali Berisha. (Alt)