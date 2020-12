Lega: Zanella, sottoscritto tessera partito, un onore far parte di questo gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega, Federica Zanella, annuncia: "Oggi con grande piacere ho sottoscritto la mia tessera della Lega Salvini premier. Ringrazio l'assessore Stefano Bolognini, commissario della Lega a Milano - continua la parlamentare in una nota -, che mi ha fatto il più bel regalo di compleanno consegnandomela proprio oggi, e Matteo Salvini per avermi permesso di far parte di questa squadra eccezionale e fortemente coesa fatta di persone che hanno a cuore l'interesse del Paese e che mi hanno accolta con straordinario calore. Questo convintissimo passo - conclude l'esponente leghista - è un ulteriore stimolo per dare tutta me stessa e contribuire alle battaglie della Lega a beneficio dei cittadini, da sempre mia e nostra stella polare". (Com)