Sanità: Baffi (Iv), servono più risorse per finanziare rimozione amianto da edifici privati

- "La dotazione finanziaria destinata per il 2021 all'assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e altri manufatti contenenti amianto da edifici privati è decisamente insufficiente e deve essere integrata" dichiara il Consigliere Regionale Patrizia Baffi "Con un apposito emendamento al bilancio ho quindi chiesto l'incremento dello stanziamento previsto in un milione di euro complessivo, in considerazione dell'elevato interesse sul tema e dell'importante partecipazione dei cittadini al bando 2019 (640 le domande di contributo presentate per oltre 3 milioni di euro di risorse regionali assegnate)". "Le coperture e i manufatti in cemento-amianto sono ancora molto diffusi sul territorio regionale, anche presso gli edifici di proprietà privata" evidenzia il Consigliere Regionale "Quindi ben venga la modifica della legge regionale approvata oggi in aula con il Collegato 2021, che introduce la possibilità per Regione Lombardia di finanziare con contributi anche le spese di ripristino dei manufatti in conseguenza alla rimozione dell'amianto, ma senza lo stanziamento di adeguate risorse, le modifiche alle norme rischiano di rimanere solo buoni propositi". (segue) (Com)