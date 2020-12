Sanità: Baffi (Iv), servono più risorse per finanziare rimozione amianto da edifici privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspico quindi che il Consiglio Regionale, dopo l'approvazione del Collegato, possa votare favorevolmente anche il mio emendamento al bilancio di previsione, affinchè si possa procedere con un tempestivo adeguamento delle risorse a sostegno del bando già in pubblicazione" conclude. Alla data del 28 febbraio 2018 in Lombardia sono stati censiti 207.475 (dato 2017) siti/strutture private e pubbliche, cui corrisponde un volume censito pari a 5.331.966 metri cubi di amianto. Il Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura, alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" – Programma "Difesa del suolo", precisa "Bonificare e gestire in sicurezza l'amianto tramite risorse e impianti adeguati costituirà una priorità". (Com)