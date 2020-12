Speciale energia: Vucic, tra due settimane gas russo in Serbia tramite estensione TurkStream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia inizierà ad importare gas naturale dalla Russia, tramite l'estensione del gasdotto TurkStream, alla fine di dicembre. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic, parlando ai giornalisti dopo l'incontro con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in visita a Belgrado. "Sta andando tutto bene. Inizieremo a ricevere il gas russo il 29 o il 30 dicembre", ha affermato Vucic. Secondo il presidente serbo, non c'è alcun problema nell'acquistare il gas russo, "in quanto è più economico" di quello venduto dagli Stati Uniti e dall'Azerbaigian. Secondo quanto emerso nel mese di novembre, la costruzione del gasdotto Balkan Stream - ovvero l'estensione nei Balcani del gasdotto TurkStream - è stata completata grazie al collegamento effettuato fra la sezione bulgara e quella serba della struttura. Non sono previste cerimonie ufficiali per il completamente dell'opera a causa della pandemia da Covid-19 in corso. L'evento potrebbe essere contrassegnato da una cerimonia in un periodo successivo, sempre secondo fonti dei media russi. (Seb)