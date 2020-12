Speciale energia: Istat, +2,2 per cento fatturato a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre si stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti del 2,2 per cento rispetto al mese precedente; nella media del trimestre agosto-ottobre si registra una crescita del 14,3 per cento rispetto al trimestre precedente. Così l'Istat nella nota relativa a fatturato e ordinativi nell'industria. Secondo l'istituto di statistica nello stesso mese, anche gli ordinativi registrano un incremento congiunturale sia nel confronto su base mensile (+3,0 per cento rispetto a settembre), sia nella media di agosto-ottobre rispetto ai tre mesi precedenti (+20,6 per cento). L’aumento congiunturale del fatturato riflette risultati positivi per entrambi i mercati, con una variazione più ampia per il mercato interno (+2,8 per cento) rispetto a quella del mercato estero (+1,1 per cento). Per gli ordinativi l’incremento deriva da aumenti di ampiezza pressoché analoga sui due mercati (+3,0 per cento quello interno e +2,8 per cento quello estero). Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a ottobre gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale del 4,8 per cento per i beni strumentali, del 4,3 per cento per l’energia e del 2,3 per cento per i beni intermedi. L’unico risultato negativo si rileva per i beni di consumo, che registrano una flessione dello 0,5 per cento. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 23 di ottobre 2019), il fatturato totale diminuisce in termini tendenziali dell’1,7 per cento, riflettendo una modesta riduzione del mercato interno (-0,4 per cento) e un marcato calo del mercato estero (-4,1 per cento). (Ren)