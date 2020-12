Speciale energia: Bielorussia, annullata visita delegazione europea a centrale nucleare di Ostrovets

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata annullata la visita di una delegazione europea alla centrale nucleare bielorussa di Ostrovets prevista inizialmente fra il 16 e il 18 dicembre. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale “Belta” che cita il Dipartimento per la sicurezza nucleare del ministero delle Emergenze della Bielorussia. "I partner europei hanno deciso di annullare la loro visita in Bielorussia dal 16 al 18 dicembre di quest'anno. Allo stesso tempo, la parte bielorussa non ha ricevuto una notifica ufficiale dell'annullamento della visita", si legge in una nota. Il ministero dell’Energia di Minsk ha riferito che un gruppo di esperti della Commissione europea e del Gruppo degli organismi regolatori europei nel campo della sicurezza nucleare (Ensreg) avrebbero visitato l’impianto dal 16 al 18 dicembre. (Rum)