Speciale energia: Spagna, Greenalia emette obbligazioni "verdi" da 55 milioni di euro

- La società energetica spagnola Greenalia ha emesso delle obbligazioni "verdi" per un valore complessivo di 55 milioni di euro con l'obiettivo di finanziare il suo piano di crescita in particolare in progetti legati alle energie rinnovabili. L'importo nominale unitario di ciascun prestito obbligazionario, rivolto ad investitori qualificati, è pari a 100 mila euro con scadenza a 5 anni. Attualmente Greenalia dispone di 24 MW di energia eolica installata e 50 MW di biomassa in fase. Nel corso del primo semestre del 2022, la società metterà in funzione 209 MW di energia eolica supplementare. (Spm)