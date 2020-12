Speciale energia: Usa, l'ex governatrice del Michigan Granholm sarà la segretaria all'Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, intende nominare l'ex governatrice del Michigan, Jennifer Granholm, come segretaria per l'Energia. Lo riferiscono fonti ufficiali citate dall’emittente “Cbs”. Granholm ha servito per due mandati come governatrice dopo aver prestato servizio come procuratore generale del Michigan. Strenua sostenitrice dell'energia pulita, durante il suo precedente incarico Granholm ha lavorato in per incentivare la produzione e la circolazione delle auto elettriche. Oltre a Granholm, secondo quanto riferito dal sito di approfondimento politico "The Hill", Biden ha scelto l'ex sindaco di South Bend, in Indiana, Pete Buttigieg, come segretario ai Trasporti. Se confermato l’ex sindaco sarebbe la prima persona dichiaratamente gay a ricoprire un posto a tempo pieno nel gabinetto presidenziale. L'ex sindaco si è candidato contro Biden alle primarie presidenziali democratiche del 2020 prima di ritirarsi e di appoggiare l'ex vicepresidente. (Nys)