Sociale: con New Food e Oltre, Natale solidale a Roma per bimbi e minori con disabilità

- Un Natale all’insegna della solidarietà, dell’affetto, dei sorrisi e della bontà. "Con questi principi la New Food, nota azienda romana di prodotti e alimenti gluten free, ha deciso di regalare panettoncini e altri piccoli dolci natalizi alle persone con disabilità e ai minori svantaggiati di alcuni centri di Roma e provincia (centro diurno Asl Roma 2, La bottega delle idee di Tor Cervara, progetto laboratori per persone con disabilità municipio Roma II, San Lorenzo, centro diurno comune di Nettuno di villa Albani), gestiti dalla cooperativa Oltre, che dal 1992 si occupa con impegno e dedizione di servizi di assistenza e di percorsi di formazione ed educazione destinati a tanti ragazzi e a tante famiglie con fragilità". "In questo delicato momento di emergenza sanitaria ma, al contempo, con le feste natalizie ormai alle porte abbiamo espresso il desiderio di regalare un momento di serenità e bontà a tanti ragazzi. Come? Donando panettoncini e altri dolci gluten free alla cooperativa Oltre, bellissima realtà che opera quotidianamente per il bene della comunità. Per noi è un grande piacere, un vero onore, e ringraziamo il presidente Roberto Diana per la disponibilità dimostrata". Lo dicono in una nota Stefano Paciaroni e Lorenzo Meloni, proprietari della New Food Gluten Free, nata nel 2013 con presupposti deontologici, come il rispetto della natura e il miglioramento della qualità della vita delle persone. Roberto Diana, presidente della cooperativa Oltre aggiunge: "accogliamo con grande gioia la donazione della New Food, alla quale rivolgiamo un grande riconoscimento per la sensibilità avuta. Siamo di fronte a un'iniziativa che i nostri ragazzi sicuramente apprezzeranno e che si fonda su presupposti fondamentali come la solidarietà e la vicinanza al prossimo, soprattutto in questo periodo di Covid, dove sono davvero tante le famiglie e i soggetti in difficoltà sociale ed economica", conclude. (Com)