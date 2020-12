Covid: Rostan (Iv), vincere diffidenze e disinformazione su vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il via libera al Piano vaccini per il Covid-19 è un passo in avanti determinante verso il ritorno alla normalità che deve essere supportato da un'adeguata campagna informativa per vincere diffidenze e disinformazione e da uno sforzo logistico e organizzativo che garantisca a tutti l'opportunità di potersi vaccinare". Queste le parole di Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera. "Dovremo far arrivare a tutti gli italiani informazioni chiare e semplici per spiegare l'importanza di vaccinarsi - prosegue Rostan - e per offrire tutte le indicazioni necessarie per farlo. In modo capillare e uniforme in tutto il territorio nazionale. Dovremo raggiungere tutti, nessuno escluso. Sarà determinante l'apporto dei medici di famiglia e della medicina territoriale che dovranno essere messi nelle migliori condizioni possibili per raggiungere tutti i loro pazienti. Al tempo stesso dovrà essere messa in campo una strategia di comunicazione che sia in grado di prevenire campagne social di disinformazione e chiedo alla Polizia Postale di porre la massima attenzione nei confronti di chi, attraverso il web, diffonderà informazioni false e fuorvianti mettendo a rischio la sanità pubblica con comportamenti irresponsabili e criminali. Dobbiamo uscire al più presto dall'incubo coronavirus e non saranno tollerati comportamenti scellerati finalizzati a boicottare la più grande campagna vaccinale dal dopoguerra a oggi". (Ren)