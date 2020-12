Georgia: parlamentari di Georgia europea rinunciano ai seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di Georgia europea hanno inviato la richiesta al Parlamento per chiedere la revoca dei loro poteri. Secondo Tariel Nakaidze, uno dei membri della Georgia europea, a causa della situazione attuale, l'opposizione non ha avuto altra scelta che prendere questa decisione. Un altro membro della Georgia europea, Armaz Akhvlediani, ha osservato che in Georgia non dovrebbe essere istituita una dittatura monopartitica. "Questo è un momento storico per la Georgia: dobbiamo confermare che la Georgia ha le prospettive di uno sviluppo equo e indipendente o firmarne la sepoltura. Invito il Sogno georgiano a prendere la giusta posizione e sostenere il futuro della Georgia", ha detto Akhvlediani citato dall’agenzia di stampa “InterPressNews”. (Rum)