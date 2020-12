Tlc: Grecia, 372 milioni di euro da asta per frequenze 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha ottenuto 372,26 milioni di euro dall'asta sui diritti per l'uso delle frequenze relative alla nuova rete 5G. Secondo quanto riferisce la stampa locale, tre operatori del settore delle telecomunicazioni - Ote, Vodafone e Wind Hellas - hanno ottenuto i diritti delle nuove reti da 700 MHz, 2 GHz, 3.400-3.800 MHz e 26 GHz. Lo sviluppo della rete 5G dovrebbe iniziare in Grecia all'inizio del 2021. Il ministro per le Politiche digitali ellenico, Kyriakos Pierrakakis, ha stimato che il 60 per cento della popolazione del Paese sarà coperto dai servizi della nuova rete 5G dopo tre anni, mentre tale dato salirà al 94 per cento dopo sei anni. Nel 2025 viene stimato che il numero di connessioni 5G in Grecia raggiungerà quota tre milioni.(Gra)