Tlc: Spagna, MasMovil lancia servizio 5G in 19 città per i suoi clienti

- L'operatore telefonico MasMovil ha lanciato in 19 città spagnole le prove di servizio della tecnologia 5G per suoi clienti. Si tratta nello specifico di: Alicante, Alcobendas, Almeria, Avila, Barcellona, Bilbao, Hospitalet de Llobregat, Logrono, Huesca, Jaen, Madrid, Malaga, Melilla, Orense, Salamanca, San Sebastian, Siviglia, Valencia e Vitoria. L'azienda ha sottolineato in un comunicato che nei prossimi mesi il servizio di copertura giungerà anche in altre città. La nuova tecnologia sarà disponibile per i clienti di MasMovil sia a tariffe residenziali che business e per usufruirne sarà necessario disporre di un terminale compatibile, trovarsi nella zona di copertura e aver sottoscritto una delle tariffe indicate. (Spm)