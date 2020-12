Covid: Bordo (Pd), bene rafforzare misure, Regioni e partiti evitino distinguo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicepresidente dei deputati del Partito democratico, Michele Bordo, "fa bene il governo a rafforzare ulteriormente le misure anti-Covid per i prossimi giorni, anche al fine di evitare il rischio di una terza ondata di contagi a gennaio. Abbassare la guardia adesso sarebbe molto pericoloso". Il parlamentare aggiunge, in una nota, che è "meglio allora fare qualche altro sacrificio, piuttosto che rischiare di aggravare un'emergenza sanitaria già molto pesante. Sarebbe tuttavia importante che intorno a queste misure non ripartano i distinguo delle Regioni e delle forze politiche. Mai come in questo momento è necessario che ai cittadini arrivino messaggi chiari e univoci. Solo così - conclude l'esponente democratico - potranno funzionare davvero le nuove restrizioni". (Com)