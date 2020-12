Croazia-Russia: premier Plenkovic e ministro Lavrov, rapporti bilaterali positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti bilaterali fra Croazia e Russia sono positivi, come pure la cooperazione economica. E' quanto concordato dal premier croato, Andrej Plenkovic, e dal ministro degli Esteri di Mosca Sergej Lavrov, oggi in visita a Zagabria. Secondo una nota diramata dal governo croato, i due interlocutori hanno scambiato le rispettive opinioni sulla situazione nell'Europa sud-orientale, sul contesto internazionale e sulla lotta al Covid-19. Plenkovic e Lavrov hanno sottolineato l'importanza del settore turistico nella cooperazione croato-russa, un settore in cui si attende un ulteriore sviluppo una volta terminata la pandemia da Covid-19. Entrambe le parti hanno infine espresso l'intenzione di proseguire il dialogo bilaterale. Il premier Plenkovic ha invitato l'omologo russo, Mihajl Misustin, a compiere un futuro una visita in Croazia. (Seb)