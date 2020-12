Speciale energia: India-Regno Unito, Modi riceve ministro Esteri britannico Raab, “incontro eccellente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raab e Jaishankar, stando a quanto riferito da un comunicato del ministero degli Esteri indiano, hanno “riconosciuto le immense opportunità per una più ampia collaborazione in diversi settori, come il commercio e gli investimenti, la difesa e la sicurezza, la sanità, l’istruzione, la ricerca e l’innovazione, l’energia e il cambiamento climatico”. Inoltre, “hanno concordato di dare la priorità alla definizione di un’ambiziosa tabella di marcia a 360 gradi per portare la partnership India-Regno Unito a un livello superiore”. La tabella di marcia sarà formalmente adottata a gennaio in occasione della visita di Johnson. Gli scambi commerciali bilaterali sono cresciuti stabilmente nell’ultimo decennio, raggiungendo 15,48 miliardi di dollari nel 2019-20. (Inn)