Speciale energia: Milano, Diocesi, con centrale unica acquisto risparmi fino al 25 per cento per bollette gas e luce delle parrocchie

- Bollette del gas e della luce più leggere per le parrocchie grazie alla centrale unica di acquisto della Diocesi. I parroci che hanno aderito al Gad (Gruppo acquisto Diocesi Milano) pagheranno il prossimo anno il gas e la luce alla tariffa più bassa dal 2016, realizzando risparmi che variano dal 20 al 25 per cento. Il risultato è stato possibile grazie a una gara di appalto lanciata lo scorso aprile, in un momento particolarmente favorevole per gli acquirenti grazie al crollo del costo dell'energia. Tra le 11 società che avevano i requisiti per partecipare, due si sono aggiudicate l'appalto dei 5mila contatori che il Gruppo controlla, offrendo il prezzo migliore e permettendo alle parrocchie di bloccarlo per tutto il 2021. "È la prova che l'unione fa la forza – spiega Daniele Ferrari, amministratore unico del Gad –. Se le parrocchie invece di contrattare singolarmente con i vari gestori, si mettono insieme e si fanno rappresentare da un solo soggetto, possono spuntare prezzi più vantaggiosi e dedicare le risorse liberate agli scopi pastorali". Nata nel giugno del 2017 per volere della Diocesi di Milano, il Gad è cresciuto nel tempo. Attualmente si affidano al Gruppo oltre 600 parrocchie (più della metà di quelle presenti in Diocesi) e un centinaio di realtà tra scuole, enti e fondazioni di natura ecclesiale: numeri in costante crescita. Per loro conto, salvaguardandone l'autonomia decisionale, il Gad stipula contratti con società di servizio in diversi settori: gas e luce, telefonia, ristorazione e stampanti-multifunzioni. Recentemente è stato anche stipulato un accordo quadro per i servizi anti-incendio. Il risparmio complessivo per le realtà associate al Gad è stato nel periodo 2018-2019 di 2 milioni di euro. (com)