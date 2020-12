Speciale energia: Spagna, via libera a Solarcentury per tre impianti fotovoltaici a Cadice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia britannica Solarcentury ha ricevuto le autorizzazioni amministrative per la costruzione di tre impianti solari fotovoltaici da 50 MW ciascuno a Cadice (Andalusia) che richiederanno un investimento complessivo di circa 75 milioni di euro. I lavori di costruzione inizieranno nel primo trimestre del 2021 e daranno lavoro a oltre 400 persone. Secondo quanto riferito dall'azienda i tre impianti saranno in grado di fornire energia elettrica a 90 mila abitazioni ed eviteranno l'emissione di 90 mila tonnellate di CO2 all'anno. Solarcentury ha già quattro progetti fotovoltaici in fase di ultimazione in Andalusia, in particolare ad Alcalá de Guadaira (Siviglia) con una capacità totale di 200 MW, che garantiranno energie pulite sufficiente fino a 120 mila case e a ridurre l'emissione di 120 mila tonnellate di CO2 all'anno. Durante la loro costruzione sono stati creati 850 posti di lavoro, il 67 per cento dei quali provenienti dalla provincia di Siviglia. (Spm)