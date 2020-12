Speciale energia: Engie produce per la prima volta al mondo gas rinnovabile da combustibili solidi secondari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso al sua piattaforma Gaya, il gruppo energetico francese Engie ha prodotto per la prima volta al mondo del gas rinnovabile da combustibili solidi secondari, che comprendono rifiuti di diverso tipo come legno, cartone o plastiche. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos". Alessandra Barba, del centro di ricerche Crigen di Engie, ha spiegato che il gas prodotto è sostituibile a quello "naturale, con esattamente le stesse caratteristiche". Barba ha affermato che "questo gas è "rinnovabile, immagazzinabile e trasportabile nelle infrastrutture attuali, la migliore valorizzazione possibile" per raggiungere l'obiettivo di ridurre del 50 per cento i rifiuti sotterrati e di far calare del 30 per cento il consumo di energie fossili. (Frp)