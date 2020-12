Speciale energia: accordo Consiglio e Parlamento Ue su Fondo transizione giusta per 17,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo sosterrà attività come investimenti nelle Pmi, comprese microimprese e start-up; la creazione di nuove imprese; la ricerca e innovazione, anche da parte di università e istituti di ricerca pubblici; l'energia pulita a prezzi accessibili; la decarbonizzazione del trasporto locale; l'innovazione digitale e la connettività; la riqualificazione di lavoratori e persone in cerca di lavoro in modo che possano acquisire nuove competenze. Il Fondo non sosterrà alcun investimento relativo ai combustibili fossili, compreso il gas naturale. Il Fondo può essere utilizzato neanche per lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari, né per la produzione o la lavorazione dei prodotti del tabacco. Il testo del progetto di regolamento sul Fondo per una transizione giusta sarà finalizzato nei primi mesi del 2021 sotto la presidenza portoghese. (Beb)