Speciale difesa: Turchia, partiti d’opposizione condannano sanzioni statunitensi per S-400

- I partiti d’opposizione della Turchia hanno condannato la decisione degli Stati Uniti di imporre sanzioni contro la Presidenza delle industrie della difesa (Sbb) di Ankara, per l’acquisto dalla Russia di sistemi missilistici S-400. “Siamo profondamente preoccupati dalla decisione statunitense di imporre sanzioni contro il nostro Paese (…). Condanniamo con forza la decisione”, ha detto Unal Cevikoz, deputato della principale forza d’opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, il Partito popolare repubblicano (Chp) kemalista. Cevikoz, già diplomatico, è il consigliere per la politica estera del leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu. “Non accettiamo queste sanzioni perché l’acquisto degli S-400 è una decisione sovrana della Turchia”, ha detto, aggiungendo che “quel che resta da fare è rendere operativo questo sistema da 2,5 miliardi di dollari il prima possibile”. Le sanzioni, secondo Cevikoz, influenzeranno negativamente le capacità strategiche della Nato. “A parte l’embargo triennale sulle armi imposto contro la Turchia nel 1975 dopo la missione di pace a Cipro, gli Usa non hanno mai fatto ricorso a sanzioni negli ultimi 40 anni. Invece delle sanzioni ci aspettiamo sforzi per risolvere la questione con il dialogo” ha proseguito Cevikoz, ripreso dal quotidiano turco “Hurriyet”. La decisione degli Usa è stata condannata anche da Meral Aksener, presidente del conservatore partito del Bene (Iyi): su Twitter, Aksener ha detto che sanzionare Ankara non è compatibile con i rapporti di alleanza fra i due Paesi e non contribuirà all’amicizia turco-statunitense. (Tua)