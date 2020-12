Lombardia: da Consiglio regionale 1 milione di euro all'anno a sostegno emittenti locali e online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera in Consiglio regionale all’emendamento al Collegato (la legge che contiene modifiche a norme vigenti di carattere economico e finanziario) finalizzato a valorizzare il ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché delle testate giornalistiche online,nella promozione della conoscenza dell’attività legislativa e amministrativa e del funzionamento delle istituzioni regionali. L’emendamento, approvato all’unanimità, è stato presentato dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi unitamente ai Vice Presidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti e al Consigliere Segretario Giovanni Malanchini, e raccoglie le indicazioni e i contributi forniti dal Corecom Lombardia. I presentatori dell’emendamento hanno rivolto un ringraziamento all’Assessore al Bilancio Davide Caparini per aver incrementato il fondo iniziale di 500mila euro, raddoppiandolo e portandolo a un milione di euro.Il provvedimento, che modifica la legge n°8 del 25 gennaio 2018, istituisce pertanto un Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva e dell’editoria online locale: per il triennio 2020-2022 viene stanziato un milione di euro l’anno. (segue) (Com)