Lombardia: da Consiglio regionale 1 milione di euro all'anno a sostegno emittenti locali e online (2)

- Sarà compito della Giunta regionale definire le forme e i tempi di presentazione delle domande nonché le modalità di erogazione del contributo, che sarà liquidato previa verifica da parte del Corecom che nei palinsesti sia presente una programmazione relativa all’informazione sull’attività legislativa e amministrativa della Regione. I contributi sono destinati nella misura del 75 per cento alle emittenti alle emittenti radiofoniche e televisive, per il restante 25 per cento alle testate giornalistiche locali online che tra i propri requisiti devono presentare la sede operativa in Lombardia, essere registrate da almeno due anni presso la cancelleria del Tribunale territoriale, avere un direttore iscritto all’albo professionisti o pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti e almeno un collaboratore giornalista iscritto a uno dei due albi, non essere “una mera trasposizione telematica di una testata cartacea”, avere una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana e non configurarsi esclusivamente come aggregatore di notizie. (segue) (Com)