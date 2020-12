Lombardia: da Consiglio regionale 1 milione di euro all'anno a sostegno emittenti locali e online (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le testate giornalistiche online, gli ultimi dati Audipress hanno registrato negli ultimi mesi un balzo del 31 per cento nella lettura di copie digitali: addirittura il 77 per cento per i periodici online, a fronte del 24 per cento dei quotidiani. “Auspichiamo ora –conclude il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi- di poter predisporre misure legislative specifiche a sostegno anche dell’informazione locale cartacea, altro settore di straordinaria importanza il cui ruolo nelle comunità territoriali non è certo da meno di quello delle emittenti radiotelevisive e dell’editoria online. Confidiamo che il tavolo di lavoro attivato dal Corecom con i rappresentanti dei quotidiani e dei periodici locali lombardi possa offrirci presto contributi utili e spunti concreti anche in tale direzione”. (Com)