Milano: distribuzione speciale natalizia di "Spesa sospesa" a 125 famiglie in difficoltà

- Con l'acuirsi nel territorio milanese dell'emergenza sociale causata della pandemia, la Fondazione Terre des Hommes e Banco Alimentare della Lombardia, partner del progetto di solidarietà circolare “Spesa sospesa” hanno realizzato un'azione speciale natalizia grazie al generoso contributo dei dipendenti della digital energy company Sorgenia: 125 famiglie in situazioni di difficoltà hanno ricevuto in questi giorni i 250 pacchi da loro donati contenenti generi alimentari di prima necessità ma anche dolci natalizi. I dipendenti di Sorgenia hanno confezionato i pacchi con alimenti identificati insieme alle due associazioni di riferimento, depositati sotto un luminoso albero natalizio nella sede dell'azienda. Proprio qui il team di “Spesa sospesa” ha riunito i partner coinvolti sul territorio lombardo e, con un furgoncino di Banco Alimentare della Lombardia che ha svolto la funzione di hub mobile, ha trasportato le scatole già confezionate in uno dei punti di distribuzione gestiti da Terre des Hommes a Milano. In poche ore, i cesti sono stati consegnati dalla sede dell'azienda alle famiglie fragili del milanese beneficiarie di Terre des Hommes. A oggi in tutta Italia - fa sapere un comunicato stampa - sono duecentomila i pasti equivalenti distribuiti nell'ambito del progetto “Spesa sospesa”, di cui Sorgenia è main partner sin dal suo avvio a maggio. L'iniziativa di solidarietà circolare è promossa da Comitato Lab00 onlus e gestita attraverso la piattaforma di food sharing di Regusto tramite la quale imprese, catene di distribuzione e produttori locali possono donare prodotti in eccedenza o in scadenza, oppure venderli a prezzi scontati. (com)