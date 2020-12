Milano: Osnato, (Fd'I), centri sociali minacciano lotta di classe a suon di bombe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oramai, grazie al tacito assenso della Giunta Sala rispetto alle loro azioni, i centri sociali pensano che la città sia cosa loro e non perdono occasione per dimostrarlo. Oggi, lo hanno fatto con un murales, contenente messaggi paramafiosi, realizzato in via Emilio De Marchi", lo rende noto l'onorevole Marco Osnato di Fratelli d'Italia spiegando che "il richiamo alla lotta di classe e l'esplicita minaccia di lanciare bombe contro padroni e burocrati, non possono e non devono trovare spazio sui muri della nostra città. Sollecito il Sindaco a farlo rimuovere immediatamente e vista l'accondiscendenza con cui la pubblica amministrazione tratta questi artisti della rivoluzione comunista, lo segnalerò anche agli organi competenti, in modo sia accertata la responsabilità di eventuali reati commessi"."È ora di porre un freno alla deriva d'illegalità che ha colpito Milano da quando la governa la sinistra – conclude Osnato – oggi lo facciamo con strumenti amministrativi e legali, fra qualche mese toccherà ai cittadini farlo definitivamente con il loro voto". (Com)