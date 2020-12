Covid: Boccia, campagna vaccinale sfida che vinceremo tutti insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna vaccinale "sarà una sfida che vinceremo tutti insieme". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, nel corso della riunione con le Regioni che ha dato il via libera al piano vaccini. Quanto al contenimento dei contagi, il ministro ha spiegato: "Il modello di interventi territoriali ha funzionato bene e ha fatto scendere l'Rt dall'1,7 all'attuale 0,8 ed è ancora in discesa, anche se le reti sanitarie hanno bisogno di essere sempre più difese e alleggerite". Per il ministro resta fermo anche per il mese di gennaio il mantenimento del modello di interventi territoriali. (Rin)