Grecia: portavoce governo, in arrivo 300 mila dosi di vaccino contro Covid

- La Grecia è in attesa di 300 mila dosi di vaccino nell'ambito della prima tranche che permetterà a 150 mila cittadini ellenici di vaccinarsi contro il Covid-19 visto che servono due dosi per ciascuno. Lo ha affermato il portavoce governativo greco Stelios Petsas, parlando all'emittente radio "Parapolitika". Secondo il portavoce greco, il programma della vaccinazione sarà ufficializzato tra fine dicembre e inizio gennaio. Il governo di Atene ha annunciato nelle scorse ore nuove misure restrittive anti Covid per i giorni di Natale e Capodanno e le rispettive vigilie. Le riunioni nelle case saranno limitate a un massimo di nove persone di due nuclei familiari, ha spiegato il portavoce del governo Petsas aggiungendo che si applicherà anche il coprifuoco dalle 22 alle 5. "La seconda ondata infuria ancora in Europa, costringendo anche i paesi più ricchi a estendere e rafforzare le restrizioni, e questo è altrettanto vero per la Grecia", ha Petsas durante una conferenza stampa. (segue) (Gra)