Grecia: portavoce governo, in arrivo 300 mila dosi di vaccino contro Covid (2)

- Il portavoce ha sottolineato il fatto che la Germania, che aveva affrontato meglio della maggior parte dei suoi vicini in primavera, era ora costretta a decretare una serrata generale fino al 10 gennaio. "Questo fatto suona un allarme molto forte per tutti noi", ha dichiarato Petsas, aggiungendo che il sistema sanitario nazionale greco resta ancora sotto un'enorme pressione, in particolare le sue unità di terapia intensiva. "Il governo ha posto la protezione della salute pubblica e della vita umana al primo posto fin dal primo momento. Su questa base, ha deciso di estendere fino al 7 gennaio le restrizioni imposte nel quadro del blocco, in modo che tutti i cittadini insieme e con fede con le nostre forze, possiamo superare queste diverse vacanze con sicurezza", ha aggiunto. (segue) (Gra)