Grecia: portavoce governo, in arrivo 300 mila dosi di vaccino contro Covid (3)

- Il governo della Grecia ha esteso fino al 7 gennaio 2021 la serrata per contenere la diffusione del coronavirus: scuole, ristoranti, strutture di intrattenimento e centri sciistici nel Paese saranno chiusi fino a quella data. Lo ha spiegato lunedì scorso il portavoce del governo greco. Saranno inoltre vietati gli spostamenti tra le regioni e rimarrà in vigore il coprifuoco con il divieto di movimenti notturni. "Per quanto riguarda l'apertura di chiese, parrucchieri e negozi al dettaglio, nuovi annunci saranno fatti alla fine della settimana", ha precisato Petsas secondo cui la decisione di estendere la serrata è stata presa alla luce della difficile situazione epidemiologica. "I dati epidemiologici mostrano una stabilizzazione e una leggera diminuzione del numero di infezioni. Tuttavia, il tasso di declino è lento e costringe il governo a scegliere di tornare alla vita normale in modo più sicuro. Il nostro percorso sarà più lento ma stabile", ha detto il portavoce del governo di Atene. Si tratta della terza proroga della serrata in Grecia, che inizialmente avrebbe dovuto terminare il 30 novembre. (segue) (Gra)