Grecia: portavoce governo, in arrivo 300 mila dosi di vaccino contro Covid (4)

- "I vaccini Covid-19 potrebbero essere messi a disposizione dei cittadini greci entro la fine dell'anno", ha spiegato nei giorni scorsi il portavoce del governo Petsas all'emittente televisiva "Mega". Secondo Petsas, il programma di vaccinazione del governo dovrebbe essere completato entro la fine di giugno del prossimo anno. Il portavoce ha aggiunto che il governo lancerà una campagna nazionale di informazione sul vaccino. In questo momento non ci sono "date utili" per la riapertura delle attività economiche in Grecia ma questo avverrà in modo sicuro e graduale, ha spiegato Petsas, in un'intervista all'emittente radiofonica "Skai". Secondo Petsas, i dati sui contagi da coronavirus nel Paese "mostrano dove stiamo andando e quando apriremo gradualmente e in sicurezza settori di attività economica e sociale". Il portavoce dell'esecutivo ellenico ha sottolineato che è in corso nel Paese "un netto miglioramento dei dati negli ultimi giorni" ma "avremo bisogno di più tempo e i dati ci indicheranno la strada". Petsas ha poi respinto l'ipotesi di qualsiasi tipo di copertura dei dati sui nuovi casi o decessi da Covid in Grecia. "La morte non può essere nascosta. E perché nascondere casi? Perché non c'è stata tale denuncia mesi fa? Non ci sono segreti", ha dichiarato il portavoce. "Non c'è motivo per cui nessuno cerchi di danneggiare la fiducia tra Stato e cittadini. Ci sono altre aree in cui montare l'opposizione piuttosto che cercare qualcosa che non esiste", ha detto Petsas. (segue) (Gra)