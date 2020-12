Difesa: Serbia, presidente Vucic incontra ministro Stefanovic e Stato maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha partecipato ad una riunione collegiale con il ministro della Difesa, Nebojsa Stefanovic, e con i componenti dello Stato maggiore serbo. Secondo quanto riferisce una nota del ministero della Difesa di Belgrado, nel corso dell'incontro sono stati discussi i risultati del processo di equipaggiamento operato negli ultimi due anni a favore delle Forze armate nazionali. Sono state inoltre espresse le esigenze attuali per nuovi armamenti e attrezzature con l'obiettivo di un ulteriore rafforzamento delle capacità. Nel corso della riunione è stato rilevato che l'approvvigionamento di armi moderne ha permesso di compiere un significativo passo in avanti nel rafforzamento delle capacità funzionali e operative. E' stata infine sottolineata la determinazione a proseguire in tale direzione. (Seb)