Innovazione: Mise, Poli europei sul digitale, 45 i progetti selezionati

- Al termine della procedura prevista dal bando sui Poli europei di innovazione digitale, sono 45 i progetti nazionali selezionati dalla cabina di regia costituita tra ministero dello Sviluppo economico, ministero dell'Università e della Ricerca e ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, che parteciperanno alla gara ristretta promossa dalla Commissione europea per l'istituzione della rete degli Edih (European digital innovation hubs). Il processo di selezione - riferisce una nota del Mise - era stato avviato lo scorso mese di settembre, a seguito della firma di un Protocollo d'intesa tra i ministri Stefano Patuanelli, Gaetano Manfredi e Paola Pisano, con l'obiettivo di favorire il processo di trasformazione digitale del sistema produttivo e della pubblica amministrazione, in un'ottica di sviluppo e di crescita economica sia a livello nazionale che europeo. (segue) (Com)