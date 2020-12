Covid: con il placet dell'Ema il 21 dicembre, via libera al vaccino in soli due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il 21 dicembre l'Agenzia europea del farmaco (Ema) darà la sua raccomandazione positiva, la Commissione europea darà la sua autorizzazione all'immissione sul mercato del vaccino anti Covid in due giorni. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, che ha ricordato che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha spiegato che l'esecutivo europeo "è pronto a sostenere attivamente un inizio della vaccinazione nello stesso momento in tutti gli Stati membri" dell'Unione europea "e incoraggia fortemente un approccio coordinato tra i Paesi" membri alla vaccinazione."Ciò che è chiaro è che se l'Ema dà la sua raccomandazione positiva il 21 dicembre, la Commissione farà in modo di dare l'autorizzazione in due giorni" all'immissione del vaccino sul mercato. La Commissione "è in contatto permanente con i Paesi membri per lanciare la campagna di vaccinazione il prima possibile", ha specificato. (Beb)