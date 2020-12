Legge Bilancio: Misiani, nuovi interventi sul Tpl con scostamento 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non verranno stanziate ulteriori risorse per il trasporto pubblico locale "al di là di quello che è già previsto nel testo iniziale della Legge di Bilancio". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Antonio Misiani, intervenendo nella commissione Bilancio della Camera su un emendamento della Lega che chiede risorse ulteriori per il trasporto pubblico locale nella manovra. "Poi – ha aggiunto Misiani – è chiaro che il trasporto pubblico rimane un elemento di grande attenzione per il governo, che io credo possa e debba essere affrontato in uno dei prossimi provvedimenti, in particolare quello che utilizzerà lo scostamento" che chiederemo "a inizio 2021".(Rin)