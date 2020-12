Bielorussia: Borrell incontra Tikhanovskaja, Ue pronta a intensificare sforzi a favore democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sostiene pienamente le richieste del popolo bielorusso ed è disponibile a intensificare in modo sostanziale il proprio impegno per una Bielorussia democratica. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel suo incontro di questa mattina con una delle rappresentanti dell'opposizione bielorussa, Sviatlana Tikhanovskaja. Borrell e Tikhanovskaja hanno scambiato valutazioni sull'attuale situazione in Bielorussia. Josep Borrell ha ribadito che l'Unione europea, insieme ai suoi partner internazionali, continua a chiedere la fine delle detenzioni e delle violenze nei confronti di manifestanti pacifici; il rilascio di tutti i prigionieri politici e di coloro che sono stati ingiustamente detenuti; il perseguimento di coloro che hanno autorizzato e perpetrato atti di violenza e trattamenti inumani; elezioni libere ed eque sotto l'osservazione dell'Osce. Borrell ha inoltre sottolineato che l'Unione europea ha già sanzionato 55 persone responsabili della repressione violenta e dell'intimidazione di manifestanti pacifici, membri dell'opposizione e giornalisti, ed è in procinto di finalizzare ulteriori sanzioni che riguarderanno sia le persone fisiche che le entità. (segue) (Beb)