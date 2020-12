Bielorussia: Borrell incontra Tikhanovskaja, Ue pronta a intensificare sforzi a favore democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha sottolineato l'impegno dell'Ue a sostenere la società civile bielorussa e i media indipendenti, nonché i giovani e le piccole e medie imprese, anche alla luce della pandemia di coronavirus. Ha sottolineato che l'Ue sostiene pienamente le legittime richieste del popolo bielorusso e ha sottolineato la disponibilità dell'Ue a intensificare in modo sostanziale il proprio impegno e sostegno a una Bielorussia democratica una volta rispettati i principi della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani. Borrell ha ribadito che l'Ue è pronta a sostenere qualsiasi impegno credibile di mediazione, in particolare nel quadro dell'Osce. Un dialogo nazionale autentico e inclusivo, anche con il Consiglio di coordinamento, è l'unica via da seguire per garantire una soluzione pacifica all'attuale crisi che rispetti pienamente i diritti del popolo bielorusso. (Beb)