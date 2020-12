Tensioni nel Mediterraneo Orientale, la Grecia stanzia 5,5 miliardi per il programma di riarmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia stanzia 5,5 miliardi di euro per il suo programma di riarmo militare: si tratta di un aumento del 57 per cento rispetto al 2019 e riflette la necessità di Atene di garantire la propria sicurezza nel contesto sempre più teso del Mediterraneo orientale. Si tratta di uno stanziamento importante anche nel contesto della crisi innescata dalla pandemia del Covid-19 che, tuttavia, non ha fermato i piani del governo di centrodestra in Grecia di aumentare le spese nel settore della difesa. Il Parlamento di Atene ha approvato nella notte il piano di spesa per il 2021, che prevede un aumento delle spese militari del 57 per cento rispetto al 2019. La volontà di aumentare le spese per la difesa è stata confermato in Parlamento dal premier Kyriakos Mitsotakis che ha indicato in 5,5 miliardi di euro la cifra stanziata per il settore nel 2021, ovvero il doppio rispetto al 2020. La Grecia, nonostante le difficoltà economiche, si è da sempre distinta per essere uno degli alleati della Nato a rispettare l’impegno di dedicare almeno il 2 per cento del Pil per la difesa, con tale dato attestatosi al 2,3 per cento nel 2019. L’arrivo del governo guidato da Nuova democrazia e l’inasprirsi delle tensioni con la Turchia, alla luce delle attività esplorative “illegali” nel Mediterraneo orientale, hanno tuttavia spinto l’esecutivo ellenico a pianificare un ulteriore irrobustimento del proprio apparato militare. Questo piano è articolato su vari assi e uno dei primi sviluppi concreti dovrebbe essere l’acquisto di 18 aerei Rafale prodotti dalla francese Dassault.Mitsotakis, nel suo intervento ieri in Parlamento, ha confermato che la Grecia firmerà tra pochi giorni l'accordo con la Francia per l'acquisto di 18 Rafale. "Sarà firmato ad Atene", ha precisato Mitsotakis, secondo cui gli aerei arriveranno nel Paese "entro il 2021". La stampa locale riferisce che la firma dell’accordo dovrebbe avvenire ad Atene la prossima settimana quando arriverà in visita la ministra della Difesa francese Florence Parly, che non ha fatto mistero nelle scorse settimane della volontà di Parigi di sostenere la modernizzazione della flotta aerea dell’Aeronautica ellenica nell’ottica del sostegno ad Atene contro la minaccia turca nel Mediterraneo orientale. Il costo complessivo dell’operazione per l’acquisto dei Rafale si aggira attorno ai 2,5 miliardi di euro. Di questi 400 milioni sarebbero necessario per l’acquisto dei missili prodotti da Mbda. Il piano dell’esecutivo greco non è tuttavia limitato ai Rafale francese ed ha un valore complessivo stimato attorno agli 11,5 miliardi di euro. Mitsotakis ha confermato l’intenzione di acquistare nuove fregate, elicotteri, droni, oltre che modernizzare la sua flotta di jet F-16. Quest’ultimo sviluppo dovrebbe avvenire entro il 2027, in collaborazione con la società statunitense Lockheed Martin. “Mai prima un programma militare così complesso e importante è stato sviluppato così rapidamente ed efficacemente”, ha dichiarato il capo del governo greco parlando anche della volontà di reclutare 15 mila soldati aggiuntivi.Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, la Grecia potrebbe essere interessata anche all'acquisto di fregate francesi, nonostante l’orientamento verso le statunitensi Lcs. "No, non abbiamo voltato le spalle alla Francia. Questo problema è sempre aperto", ha detto il ministro della Difesa greco, Nikos Panagiotopoulos, intervenendo in Parlamento il 13 dicembre. Il bilancio statale greco per il 2021 è stato approvato con 158 voti in Parlamento dopo un dibattito di cinque giorni; mentre una maggioranza di 189 parlamentari ha approvato l’aumento delle spese del ministero della Difesa nazionale a testimonianza delle preoccupazioni diffuse nel Paese legate all’atteggiamento “aggressivo” della Turchia. Non sono mancate tuttavia le critiche all’aumento delle spese per la difesa, mentre il Pil della Grecia viene atteso in calo del 10,5 per cento quest’anno, il deficit di bilancio dovrebbe raggiungere gli 11,77 miliardi (oltre il 7 per cento del Pil) nel 2020 e i 6,67 miliardi di euro nel 2021, ed il rapporto deficit Pil dovrebbe salire fino al 208,9 per cento a causa del Covid-19. “Se c’è una parola per descrivere il bilancio statale per il 2021 e la gestione da parte del governo di tutte le situazioni critiche è fallimento”, ha affermato in aula il leader del principale partito dell’opposizione (Syriza), Alexis Tsipras. “Non stiamo votando contro l’aumento delle spese. Ma non vi diamo carta bianca, senza consultazioni, senza un piano ed una strategia”, ha aggiunto l'ex premier.Il piano del governo greco era stato in realtà svelato da Mitsotakis già lo scorso settembre, nell’ambito della Fiera internazionale di Salonicco, ovvero l’appuntamento più importante per l’economia greca. In quell’occasione era stata annunciata la volontà di acquistare 18 Rafale, quattro nuove fregate ed altrettanti elicotteri navali, siluri per le navi della Marina militare ellenica, missili teleguidati per le forze aeree e 15 mila nuovi soldati nei prossimi cinque anni. "La Turchia cerca di destabilizzare l'intero Mediterraneo orientale. La principale divergenza (tra Grecia e Turchia), ovvero la demarcazione dei confini marittimi, deve essere risolta davanti alla Corte internazionale di giustizia. Il dialogo con la Turchia potrà iniziare solo dopo la cessazione delle provocazioni", aveva affermato nell’occasione Mitsotakis sottolineando che, a causa delle tensioni con Ankara, per Atene è prioritario invertire la tendenza degli ultimi anni di un calo degli investimenti nel settore della difesa.Parallelamente al potenzialmente dell’apparato militare, Atene ha portato avanti in questi mesi una decisa azione diplomatica cercando di fare leva sull’Ue per imporre sanzioni alla Turchia, “rea” di minacciare la sovranità di due Stati membri come Grecia e Cipro. Su questo fronte la Grecia sembra aver trovato maggiore sostegno negli alleati statunitensi, con cui è stato firmato un protocollo per ampliare l'accordo di cooperazione reciproca nel settore della difesa (Mdca) nel corso della visita ad Atene dello scorso ottobre da parte del segretario di Stato Usa Mike Pompeo. La Grecia ha inoltre potenziato i rapporti militari con altri Paesi della regione, come Emirati Arabi, Egitto e Israele sempre nell’ottica di consolidare un’alleanza regionale contro la Turchia. (Gra)