Egitto-Russia: ambasciata russa al Cairo chiede di estradare quattro cittadini detenuti dal 2018

- L'ambasciata russa al Cairo si è rivolta al procuratore generale egiziano chiedendo di esaminare la questione dell'estradizione di quattro cittadini russi, nativi dell'Inguscezia, detenuti dal 2018 per sospetto estremismo. Lo ha riferito l'ufficio stampa del difensore civico per i diritti umani nella Federazione Russa, Tatjana Moskalkova. Alla base del ricorso, la constatazione che i cittadini della Federazione Russa sono stati in prigione "per più di due anni senza una decisione del tribunale". Nonostante il costante regime di quarantena nella prigione, i dipendenti della sezione consolare dell'ambasciata russa in Egitto "sono stati in grado di garantire il trasferimento di denaro, vestiti pesanti, prodotti essenziali e medicinali agli arrestati e il 7 dicembre hanno avuto modo di fargli visita", ha riferito l'ufficio stampa. Secondo quanto riferito dal difensore civico, i diplomatici russi sono anche riusciti a concordare il miglioramento delle condizioni di detenzione e l'organizzazione di visite mediche dei connazionali.(Rum)