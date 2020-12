Ue: Commissione presenta strategia per cybersicurezza, resilienza, prevenzione e cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione propone inoltre di avviare una rete di centri operativi per la sicurezza in tutta l'Ue, alimentata dall'intelligenza artificiale (Ia), che costituirà un vero e proprio "scudo di sicurezza informatica'' per l'Ue in grado di rilevare i segnali di un attacco informatico con sufficiente anticipo. Ulteriori misure includeranno un sostegno dedicato alle piccole e medie imprese (Pmi), nell'ambito dei poli dell'innovazione digitale e più sforzi per migliorare le competenze della forza lavoro, attrarre e trattenere i migliori talenti della sicurezza informatica e investire in ricerca e innovazione.Per quanto riguarda lo sviluppo di operativa per prevenire, scoraggiare e reagire agli attacchi, la Commissione sta preparando una nuova unità informatica congiunta, per rafforzare la cooperazione tra gli organi dell'Ue e le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dello scoraggiamento e della risposta agli attacchi informatici, inclusi quelli a civili, forze dell'ordine, comunità diplomatiche e di difesa informatica. L'Ue punterà inoltre a rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di difesa informatica e a sviluppare capacità all'avanguardia in materia, basandosi sul lavoro dell'Agenzia europea per la difesa e incoraggiando gli Stati membri a fare pieno uso della cooperazione strutturata permanente e del Fondo europeo per la difesa . (segue) (Beb)