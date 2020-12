Ue: Commissione presenta strategia per cybersicurezza, resilienza, prevenzione e cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla promozione di un cyberspazio globale e aperto attraverso una maggiore cooperazione, l'Ue intensificherà la collaborazione con i partner internazionali per rafforzare l'ordine globale basato su regole, promuovere la sicurezza e la stabilità internazionali nel cyberspazio e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali online. Promuoverà le norme e gli standard internazionali che riflettono questi valori fondamentali dell'Ue, lavorando con i suoi partner internazionali nelle Nazioni Unite e in altre sedi pertinenti. L'Ue rafforzerà ulteriormente il suo pacchetto di strumenti per la diplomazia informatica e aumenterà gli sforzi di rafforzamento delle capacità informatiche nei paesi terzi sviluppando un'agenda dell'Ue per il rafforzamento delle capacità informatiche esterne. (Beb)