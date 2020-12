Governo: Italia viva non partecipa a riunione Conte, Bellanova a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva non parteciperà alla riunione dei capidelegazione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte convocata alle 12.30. E' quanto si apprende da fonti di Iv, le quali spiegano che la ministra Teresa Bellanova è "tutt’ora impegnata, come sanno da tempo sia il presidente Conte che i capidelegazione, in una missione a Bruxelles a tutela del Made in Italy agroalimentare e rientrerà in serata". La posizione di Italia Viva, aggiungono le stesse fonti, "è chiara, ribadita nelle ultime ore anche da Matteo Renzi. Sulle ulteriori misure da adottare il partito sosterrà lealmente la posizione del governo, purché si decida tempestivamente e si diano ai cittadini regole chiare". (Rin)