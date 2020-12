Ue: Commissione, Paesi usino Recovery per rafforzare cybersicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Unione europea sono incoraggiati ad utilizzare lo strumento di ripresa e resilienza per rafforzare la sicurezza informatica. E' quanto si legge nei documenti della nuova strategia per la cybersicurezza presentata oggi dalla Commissione europea. L'Ue si impegna a sostenere la nuova strategia per la cybersicurezza e gli Stati membri sono quindi incoraggiati a fare pieno uso dello strumento dell'Ue per il recupero e la resilienza per rafforzare la sicurezza informatica e abbinare gli investimenti a livello dell'Ue. L'obiettivo è raggiungere fino a 4,5 miliardi di euro di investimenti combinati da parte dell'Ue, degli Stati membri e dell'industria, in particolare nell'ambito del Centro di competenza sulla cyber sicurezza e della rete dei centri di coordinamento, e garantire che una quota importante arrivi alle Pmi. La Commissione mira inoltre a rafforzare le capacità industriali e tecnologiche dell'Ue in materia di sicurezza informatica, anche attraverso progetti sostenuti congiuntamente dai bilanci dell'Ue e nazionali. (Beb)