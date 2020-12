Camera: Fico, orgoglioso di lavoro fatto, istituzioni stanno reggendo in tempo Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Fico, presidente della Camera, "per far comprendere anche visivamente come si è trasformata la Camera dei deputati" a causa della pandemia ha mostrato un video in apertura del consueto scambio di auguri con la Stampa parlamentare. "La prima cosa che voglio dire è che sono orgogliosissimo in modo sostanziale del lavoro fatto in questi mesi che non era scontato" visto l'arrivo della pandemia. "Ci siamo dovuti adattare e adeguare", ha detto Fico. "Siamo riusciti a far andare avanti la funzione legislativa, di controllo e di indirizzo della Camera. Le istituzioni stanno reggendo e abbiamo retto" e "questo ce lo riconosce anche l'Europa", ha sottolineato. (Rin)