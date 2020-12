RPT: Adriatico: trilaterale tra ministri Esteri di Italia, Croazia e Slovenia il 19 dicembre a Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretto.I ministri degli Esteri di Italia, Croazia e Slovenia - Luigi Di Maio, Gordan Grlic-Radman e Anze Logar - si incontreranno sabato 19 dicembre a Trieste per discutere sulla demarcazione delle rispettive Zone economiche esclusive (Zee) nel Mar Adriatico. A quanto apprende "Agenzia Nova" è questa la prossima tappa del processo volto a definire le Zee nell'Adriatico. La volontà di definire le rispettive aree di competenza economica nel Mar Adriatico tra Italia e Croazia è stata manifestata lo scorso 30 novembre a Zagabria nell'ambito della riunione del comitato interministeriale come emerso durante la conferenza stampa dei ministri Di Maio e Grlic-Radman. Anche la Slovenia ha chiesto di essere inserita in questo processo, come dichiarato nei giorni scorsi dal premier Janez Jansa e come emerso dopo la videoconferenza dello scorso 10 dicembre tra il ministro degli Esteri Logar e il titolare della Farnesina Di Maio. Dopo la riunione dei ministri degli Esteri in programma questo sabato a Trieste, il confronto potrebbe proseguire anche a livello di capi di governo secondo quanto emerso nei giorni scorsi dalle parole dei premier di Slovenia e Croazia, Jansa e Andrej Plenkovic. Quest'ultimo ha dichiarato lo scorso fine settimana di aver avuto "consultazioni" con Jansa e con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riguardo la decisione della Croazia di dichiarare la propria Zee nell'Adriatico. Stando a quanto affermato lunedì in parlamento a Zagabria dal ministro degli Esteri Grlic-Radman, la decisione del governo della Croazia di dichiarare la propria Zee nel Mare Adriatico sarà approvata formalmente dopo le consultazioni trilaterali con Slovenia e Italia presumibilmente nel mese di gennaio. Il ministro degli Esteri croato ha spiegato che, dopo i recenti colloqui con gli omologhi di Roma e Lubiana, "è stata raggiunta una comprensione" sul fatto che Croazia e Italia dichiareranno le proprie Zee dopo un incontro trilaterale nel gennaio 2021. (Res)