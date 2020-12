Sardegna: percepivano reddito di cittadinanza senza averne diritto, denunciate 49 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno percepito complessivamente 548.160 euro le 49 persone residenti nel cagliaritano che, dopo le verifiche dei militari della II compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari, sono risultate indebite percettrici del Reddito di Cittadinanza. Le situazioni di indebita percezione più significative hanno riguardato 32 soggetti che hanno omesso di indicare tra le proprie disponibilità finanziarie entrate provenienti da vincite realizzate con il gioco on line legale tra il 2017 e il 2019: tra questi, due sono risultati essere vincitori di somme per importi superiori ai 400 mila euro ed in un caso per quasi 800 mila euro. I Finanzieri hanno individuato ulteriori 7 intestatari di immobili aventi un valore ai fini IMU superiore ai 30.000 euro (con esclusione della prima casa): di questi, in particolare, un soggetto è proprietario di tre capannoni situati presso la zona industriale di Elmas (CA) mentre un altro risulta proprietario di due locali commerciali. Altre 4 persone sono risultate essere intestatarie di autovetture e/o motocicli immatricolati nei due anni antecedenti il 2019, anno di presentazione dell'istanza di accesso al "Reddito di Cittadinanza", circostanza specificatamente vietata dalla normativa vigente, mentre 3 soggetti sono residenti in Italia da meno di due anni dopo un periodo di iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (Aire), anch'essa causa di esclusione dal pubblico beneficio.Un ulteriore percettore, già noto alle Fiamme Gialle per essere stato segnalato quale evasore totale a seguito di controllo fiscale eseguito nell'anno corrente, ha omesso di indicare nelle proprie autocertificazioni allegate all'istanza di accesso alla sovvenzione, i guadagni in realtà percepiti. Infine, 2 soggetti sono risultati indebiti percettori poiché nella domanda di accesso al beneficio hanno indicato di essere gravati dal pagamento di un canone di locazione, che i successivi approfondimenti esperiti hanno evidenziato non più in essere, poiché il relativo contratto era scaduto e non più rinnovato atteso che gli interessati si sono trasferiti in altra abitazione. Le 49 posizioni irregolari hanno portato alla denuncia dei responsabili alla locale Autorità Giudiziaria oltre alla segnalazione all'INPS per la sospensione del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite, ammontanti, complessivamente, a 548.160 euro. (Rsc)