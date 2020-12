Campania: Patriarca (FI), cambiare i criteri per le attività dei cacciatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le prescrizioni al momento previste dalla Regione Campania, attualmente in fascia arancione, impediscono - continua l'interrogazione - a decine di migliaia di cacciatori di poter esercitare l'attività all'interno del proprio comune di residenza anagrafica. Tale disparità di trattamento influisce in maniera disomogenea tra soggetti che versano eguali ed onerosi pagamenti per le concessioni rilasciate dallo Stato, dalla Regione e dall'Atc, a differenza, altresì, di chi già attualmente può invece praticare attività motorie o sportive come la Mountain Bike, trekking, corsa, etc... anche al di fuori del comune di residenza, in assenza di concessioni". Per i firmatari "i divieti previsti dalla Regione e la mancanza di fattibili previsioni creano problematiche, disparità e inevitabili conflitti all'interno del variegato mondo venatorio, con il solo risultato di un clima di protesta generalizzata ed in un contesto di salvaguardia e di tutela della salute pubblica, per lo svolgimento di tali attività occorre prevedere idonee misure con l'assunzione di precise disposizioni contenenti i seguenti principi: fino al permanere della classificazione di "fascia arancione", l'esercizio dell'attività venatoria è consentito solamente all'interno dell'Ambito territoriale di caccia (Atc) di residenza venatoria". "E' altresì consentita - si ricorda nel testo - l'attività venatoria all'interno delle Aziende faunistico venatorie e Agrituristico venatorie (Afv e Aav) anche se situate in Atc diversi da quello della residenza venatoria". "Per lo svolgimento della caccia al cinghiale è comunque consentito lo spostamento per raggiungere e svolgere tale attività in caso il cacciatore sia iscritto ad una squadra di caccia al cinghiale alla quale è assegnato un distretto situato in Atc diverso da quello di residenza venatoria". (Ren)