Covid: Costa Rica e Panama approvano uso in emergenza del vaccino Pfizer

- Le autorità sanitarie di Costa Rica e Panama hanno approvato l'uso in emergenza del vaccino contro il nuovo coronavirus sviluppato dalla Pfizer. I due paesi centroamericani hanno avviato le operazioni per l'acquisto di dosi utili ad avviare la campagna vaccinale nel primo trimestre del 2021. Il presidente della Costa Rica, Carlos Alvarado, ha segnalato che l'accordo stretto con la casa farmaceutica garantirà una prima copertura di 1,5 milioni di persone. Il aese, che aveva ricevuto la richiesta di autorizzazione all'uso in emergenza da Pfizer a metà settembre, ha anche stretto un patto per vaccini da AstraZeneca per coprire mezzo milioni di persone. Alla Costa Rica, con 154.096 casi confermati e 1.956 morti, va il primato di aver registrato il primo caso in America Centrale. Da novembre sono state riaperte le frontiere aeree a tutti i paesi, fermo restando le garanzie di protezione sanitaria per i passeggeri. La circolazione interna è disciplinata con un calendario sui numeri di targa, valido dalle 5 della mattina alle 22. (segue) (Mec)